Werden Maschinen die neuen digitalen Dozenten?

Inhaltlich ist der Kurs durchaus in Ordnung. Wir haben rund 500 der Teilnehmer in einem Diskussionsforum um Feedback gebeten und die Videos von Fachexperten evaluieren lassen. Das allgemeine Urteil war: Die Inhalte sind korrekt, es ist nichts dramatisch Falsches drinnen, jedoch bleibt es sehr an der Oberfläche. Was allerdings bei zehn Minuten Einführung in ein Thema verständlich ist. Mit den Videos gab es mehr Schwierigkeiten: Die Avatare und Personen sehen noch sehr prototypisch aus, die Bewegungen passen nicht ganz. Generell sind Videos ohne Personen besser angekommen.