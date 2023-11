Streiten wir: Sind Kekse eigentlich eine Mehlspeise?

Nicht überall weiß man, was Mehlspeisen sind. Und wo man es weiß, kommt es drauf an.

Manche Dinge sind so selbstverständlich, dass man sie nicht hinterfragt. Mehlspeise, zum Beispiel. Allein, so berichtet eine Kollegin, es gibt Menschen, die den Begriff nicht kennen. Und sich darunter einen klebrigen Haufen Mehl vorstellen, den man aus einer Schüssel löffelt. Tatsächlich kennt man die Mehlspeise vor allem im österreichischen, bayerischen und pfälzischen Raum, anderswo sagt man Süßspeise.

Allein, was genau eine Mehlspeise ist, ist wieder eine eigene Debatte. Immerhin besteht Brot zum Großteil aus Mehl, und doch würde man es nicht als Mehlspeise bezeichnen. Die gängigen Definitionen verstehen darunter diverse Süßspeisen, die als Dessert, aber auch als Hauptspeise serviert werden. „A Mehlspeis, so a Kaiserschmarrn“, dichtete Ralph Benatzky in seinem „Mehlspeis“-Lied, das unter anderem von Peter Alexander gesungen wurde. Apropos, Schmarrn war einst der Begriff für eine lange Hiebwunde oder Narbe, der wohl auch mit Schmer verwandt war, einem kaum mehr bekannten Wort für Fett, das sich in der Redewendung „jemandem eine schmieren“ konserviert hat. Der Schmarren, eine Mehlspeise, die grob in kleine Stücke zerteilt wird, wird damit auch etymologisch ein bisschen klarer, oder? Aber wir schweifen ab.

In der Vorweihnachtszeit macht man sich ja daran, Kekse zu backen. Die sind süß und in ihnen steckt oft auch recht viel Mehl – aber sind sie eine Mehlspeise? Wohl eher nicht, denn als Dessert oder gar Hauptspeise werden sie kaum eingesetzt. Katharina Prato unterschied in ihrem berühmten Kochbuch auch zwischen Mehlspeise und Backwerk – unter Letzterem findet sich dann eben unter anderem das Vanillekipferl. Aber halt auch Torten. Und die sind demnach eigentlich auch keine Mehlspeise. Gut, als Hauptgericht isst man die auch kaum. Aber als Dessert gelegentlich sehr wohl.

Und jetzt? Bitte um Ihre Definition!

E-Mails an: erich.kocina@diepresse.com