Nick Wallis: Beide Prozesse, den im Vereinigten Königreich und den in Virginia, verfolgte ich im ­Gerichtssaal. Die Informationsflut war zu groß, um sie in kurzer Zeit zu verarbeiten. Der Prozess förderte unterschiedliche Versionen von Wahrheit zu Tage. Mein Buch gibt Aufschluss, wer was wann wusste und was zwischen dem Paar während ihrer Beziehung und dem Rechtsstreit vorgefallen sein könnte. Ich habe versucht, einen roten Faden zu finden, von dem aus ich sagen könnte: Das ist eine unumstößliche Tatsache oder der Punkt, an dem beide Geschichten stark voneinander abweichen. Das Außergewöhnliche an der Causa ist, dass es sich im Wesentlichen um den gleichen Fall in zwei verschiedenen Gerichtsbarkeiten handelt, und es wurden nicht die gleichen Beweismaterialien vorgelegt. Darüber hinaus offenbart der Prozess das Verhältnis zwischen Promi-Kultur und unserer Gesellschaft – was leiten wir von Gerichtsurteilen ab und welche Nachwehen haben sie Jahre später, wenn die Protagonisten längst nicht mehr streiten.