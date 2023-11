Revoluzzer der Reklame

Auf einem Foto sind sie versammelt: die zwei Männer und ihr Zeremonienmeister. Während der eine direkt in die Kameralinse stiert, blicken die einen nach links. Was ihr Interesse erregt haben mag, bleibt ungeklärt, viel wichtiger ist ihre Zusammenarbeit, die in jungen Jahren begann.

Der etwas ältere Amerikaner bekam als Kind von der Großmutter das Arbeiten mit Stoff und Nadel beigebracht, und sie unterstützte seine künstlerische Ambitionen. Abgelenkt wurde der Bub nur von einem Fernsehgerät, dessen Kauf „das wichtigste Ereignis“ seiner Jugend markierte – und wegweisend für seine Zukunft war.

Während des Studiums versuchte er bei einem Fernsehsender Fuß zu fassen. Mit der Hilfe einer Studienkollegin, die später seine Frau wurde, entwickelte er ein TV-Format, das den Grundstein für den späteren Erfolg legte. Kurzzeitig hegte er zwar Zweifel, ob diese Art von Karriere nachhaltig sein würde, aber da er auf Reisen durch Europa feststellte, dass sein Tun dort als Kunstform gehandelt wurde, fühlte er sich bestärkt und machte weiter.