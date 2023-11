Pöltl glänzt in der NBA mit zwei Saisonbestleistungen

Österreichs Basketballstar Jakob Pöltl erzielte für seine Toronto Raptors 18 Punkte und und steuerte 13 Rebounds bei. An der knappen Niederlage gegen Cleveland änderte dies nichts.

Zwei Saisonbestleistungen von Jakob Pöltl haben nicht gereicht, damit die Toronto Raptors erstmals im Spieljahr der National Basketball Association (NBA) drei Partien hintereinander gewinnen. Der 28-jährige Center aus Wien erzielte am Sonntag (Ortszeit) beim 102:105 auswärts gegen die Cleveland Cavaliers 18 Punkte und 13 Rebounds. Weiters verbuchte er je zwei Assists und Steals in 34:56 Minuten auf dem Parkett.

Die Kanadier hatten in dem Duell am Eriesee im Verlauf des zweiten Viertels das Kommando übernommen und sich bis auf 50:38 (22. Minute) abgesetzt. Nach der Pause änderte sich das Bild auf dem Spielfeld. Die Cavaliers kamen immer näher und schafften schließlich die Wende. „Nach einer sehr guten defensiven ersten Hälfte haben wir unseren Rhythmus in der Offense verloren und zugelassen, dass sie heißlaufen. Im Schlussviertel haben wir uns zurückgekämpft, konnten den Turnaround aber nicht mehr ganz schaffen“, sagte Pöltl.

K.o.-Runde außer Reichweite

Wie der Wiener, der acht seiner neun Versuche aus dem Spiel und beide ihm zugesprochenen Freiwürfen verwandelte, erzielte auch Pascal Siakam 18 Punkte für Toronto. Cleveland wurde von Darius Garland mit 24 Zählern angeführt. Nächster Raptors-Gegner sind am Dienstag neuerlich auswärts die Brooklyn Nets. Das Spiel zählt auch zur Gruppenphase im neuen In-Season-Tournament der NBA. Die Kanadier können den Einzug in die K.o.-Runde nicht mehr schaffen.

Brooklyn kam trotz eines 13:34-Fehlstarts zu einem 118:109 gegen die Chicago Bulls. Mit 25 verwandelten Dreipunktern stellten die Nets eine NBA-Saisonbestleistung auf. Durchwegs Siege feierten die Spitzenteams der Liga: Leader Boston Celtics bezwang die Atlanta Hawks 113:103, die Minnesota Timberwolves gewannen bei den Memphis Grizzlies 119:97. Orlando Magic blieb mit einem 130:117 gegen die Charlotte Hornets ebenso zum siebenten Mal hintereinander erfolgreich wie die Phoenix Suns mit einem 116:113 bei den New York Knicks. Die Milwaukee Bucks setzten sich gegen die Portland Trail Blazers mit 108:102 durch. Titelverteidiger Dever Nuggets (39 Punkte von Nikola Jokic) besiegte die San Antonio Spurs 132:120.