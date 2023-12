Bella figura in den Dolomiten

Drucken

Vorlesen Hauptbild • Enrosadira, das Dolomiten-typische Alpenglühen, lässt sich auch rund um San Martino di Castrozza und die Pala-Gruppe beobachten. • Marco Gober

Alpines Drama und italienische Eleganz sind typisch für den Winterurlaub im Trentino. Kaum ein anderer Skiort repräsentiert diese Qualitäten wie San Martino di Castrozza. Dabei hat der Wintersport dort auch österreichische Wurzeln.

Es sei das schönste natürliche Amphitheater in den Dolomiten. Derjenige, der das feststellte, war ein Dolomiten­experte und noch dazu ein Nationalheld im Trentino. Es war der Geograf und der Sozialpolitiker Cesare Battisti, der von der Schönheit von San Martino di Castrozza so begeistert war. Battisti kämpfte vor rund 120 Jahren für die Unabhängigkeit des Trentino, damals noch unter austroungarischer Herrschaft. Gut 20 Jahre nach seiner Hinrichtung 1916 durch österreichisches Militär in Trento dankte man ihm seinen Kampf für die Unabhängigkeit mit einem Mausoleum oberhalb von Trento. Wer heute nach San Martino di Castrozza kommt, kann Battistis Lob gut nachvollziehen.