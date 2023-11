Michel-Besuch bei Orbán ohne Ergebnis

Ungarns Ministerpräsident Orbán empfängt Michel am Montag in Budapest.

Ungarns Ministerpräsident Orbán empfängt Michel am Montag in Budapest. APA / AFP / Ferenc Isza

Präsident des Europäischen Rates hofft auf Ende von Ungarns Veto gegen Ukraine.

Brüssel/Budapest. Zwei Stunden habe das Gespräch von Charles Michel mit Viktor Orbán gedauert, es sei „substanziell“ gewesen: mehr ließ sich dem EU-Funktionär nicht über das Treffen des Präsidenten des Europäischen Rates mit dem ungarischen Regierungschef am Montag in Budapest entlocken. Angesichts der Brisanz der Themen, welche die beiden besprachen, verzichtete Michel auf eine Pressekonferenz nach dem Treffen; Orbáns ansonsten so mitteilungsfreudiger Pressedienst hatte den Termin vorab unter den Teppich gekehrt.

Der ungarische Ministerpräsident hatte vorige Woche in einem Brief an alle andere 26 Staats- und Regierungschefs eine Grundsatzdebatte über die Unterstützung der EU für die Ukraine in ihrem Kampf gegen die russischen Invasoren gefordert. Dieser Kampf ist nach Ansicht des kremltreuen Orbán verloren. Beim Europäischen Rat am 14. und 15. Dezember droht Orbán darum mit Vetos gegen den Beginn von Betrittsverhandlungen mit der Ukraine sowie eine Erhöhung des Unionsbudgets, die 50 Milliarden Euro an Haushaltshilfen für Kiew vorsähe. (GO)