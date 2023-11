Höchste Karriereniederlage für LeBron James in der NBA

Basketballstar LeBron James kassierte in seinem Rekordspiel die höchste Niederlage seiner NBA-Karriere, er verlor mit seinen Lakers in Philadelphia.

LeBron James schlitterte mit den Los Angeles Lakers am Montag (Ortszeit) bei den Philadelphia 76ers in ein 94:138-Debakel. 44 Zähler Rückstand musste der Basketballstar seit seinem Debüt in der Liga 2003 noch nie hinnehmen. Dass er nun der Basketballer mit den meisten Einsatzminuten in der NBA-Geschichte ist, und damit Kareem Abdul-Jabbar als Rekordhalter ablöste, blieb fast ein Randaspekt.

Joel Embiid dominierte die Partie. Schon nach drei Vierteln hatte der Sixers-Center ein „triple double“ aus 30 Punkten und jeweils 11 Assists und Rebounds verbucht, er stand im Schlussviertel gar nicht mehr auf dem Court. Sein vor allem aus der Dreier-Distanz erfolgreiches Team entschied das letzte Viertel dennoch mit 40:14 zu seinen Gunsten. In den 290 Duellen zwischen den Sixers und den Lakers gab es nie eine deutlichere Niederlage für den NBA-Rekordmeister. James verbuchte am Ende 18 Punkte.

66.320 Minuten im Grunddurchgang und in den Play-offs hat James nun zu Buche stehen. Er übertraf damit die davor vom ehemaligen Lakers-Star Abdul-Jabbar (66.297) gehaltene Bestmarke.