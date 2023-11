Metallica spielen Konzert in Ebreichsdorf

Es wird laut in Ebreichsdorf im kommenden Jahr mit James Hetfield und Co

Es wird laut in Ebreichsdorf im kommenden Jahr mit James Hetfield und Co Getty Images / Christian Petersen

Nicht in einem Stadion in Wien werden die Metal-Heroen im kommenden Jahr auftreten, sondern einen neuen Ort bespielen: das Gelände des Magna Racino in Ebreichsdorf. Neuzugänge gibt es auch für das Linzer Lido Sounds Festival.

Österreich soll offenbar eine neue Location für große Rockkonzerte bekommen: das Gelände des Magna Racino im beschaulichen Ebreichsdorf im Bezirk Baden südlich von Wien. Wo normalerweise Pferderennen stattfinden, wird am 1. Juni 2024 die legendäre Metal-Band Metallica auftreten. Das gab Veranstalter Live Nation in Kooperation mit Leutgeb Entertainment am Dienstag bekannt. Erwartet werden rund 60.000 Besucher.

Das Gastspiel läuft unter dem Motto „Racino Rocks“. Neben dem Headliner sind Five Finger Death Punch, Ice Nine Kills und Mammoth WVH angekündigt. „Nur 20 Minuten von Wien entfernt, findet der Besucher eine ideale Open-Air-Atmosphäre mit perfekter Infrastruktur, guten Verkehrsverbindungen und ausreichenden Parkplätzen“, wird in der Ankündigung betont.

Lido Sounds mit Deichkind und Bibiza

Ein paar neue prominente Namen hat außerdem das Lido Sounds Festival in Linz dazubekommen. So werden u.a. auch Hozier, Deichkind, Benjamin Clementine, Bibiza, The Libertines, The Streets und The Hives beim Festival vom 28. bis 30. Juni in Linz auftreten. Das gab der Veranstalter Arcadia Live am Dienstag bekannt.

Mit Parov Stelar, Kraftklub und Sam Smith waren bereits drei Headliner für das Lido Sounds bekannt gewesen. Unter den neu dazugekommenen im Line-up befinden sich auch Leoniden, Anais, Paula Carolina, Kaffkiez, Christl und das Team Scheisse. Weitere Acts sollen noch folgen. (APA)