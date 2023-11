Sojaernte in Europa erreicht Rekordhoch

Sojaernte in Brasilien. Der Großteil des in der EU verwendeten Sojas stammt weiterhin aus Übersee.

Sojaernte in Brasilien. Der Großteil des in der EU verwendeten Sojas stammt weiterhin aus Übersee. APA / AFP / Silvio Avila

Die globale Sojaernte wird heuer mit 400 Millionen Tonnen erwartet. Der Großteil kommt weiter aus Übersee. In den EU-Staaten vergrößerte sich die Ernte auf mehr als drei Millionen Tonnen.

In Europa werden heuer immerhin 12,2 Millionen Tonnen Soja geerntet, das als wichtiges Eiweiß-Futtermittel in der Viehzucht zu großen Teilen aus Südamerika importiert wird. Die erwartete hiesige Erntemenge entspricht laut Donau Soja Market Report vom November einem Rekordwert, der um 23,5 Prozent über dem Wert des Vorjahres (9,9 Millionen Tonnen). In Österreich wurden trotz einer um 6,4 Prozent geringeren Anbaufläche mit 267.000 Tonnen um 9,4 Prozent geerntet als 2022.

Die Welt-Sojaernte wird heuer mit 400 Millionen Tonnen erwartet. Die Soja-Ernte in den EU-Staaten vergrößerte sich um 740.000 Tonnen auf mehr als drei Millionen Tonnen. In der EU blieb die Anbaufläche heuer etwa gleich, aber die Erntemenge in den EU-Ländern stieg trotzdem um mehr als ein Drittel.

„Der Großteil des in der EU verwendeten Sojas stammt nach wie vor aus nicht zertifizierten Quellen in Übersee, wo es zur Abholzung von Wäldern kommen kann“, so Donau-Soja-Präsident Matthias Krön in einer Aussendung berichtete. „Wir sehen ein großes Potenzial für den Ausbau regionaler, europäischer, gentechnikfreier und nachhaltig produzierter Soja-Wertschöpfungsketten sowohl in der EU als auch in europäischen Nicht-EU-Ländern.“ Die größten Steigerungen gab es heuer auch in der von Russland überfallenen Ukraine, mit einem Plus von knapp einer Million Tonnen oder 20 Prozent auf 4,8 Millionen Tonnen. (APA)