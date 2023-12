Von expliziten Fragen und der Kunst zu antworten

Sexualität ist überall und kommt – über soziale Medien – schon viel früher in die Leben der Kinder, als man vielerorts glaubt. Mythen aufzuklären und Entwicklungsschritte richtig zu begleiten, wird daher umso wichtiger.

Was ist eine Vulva, wie entstehen Babys, was fühlt sich gut an, was nicht? Wenn Kinder und Jugendliche solche Fragen stellen, fehlen den Erwachsenen oft die Worte. Vor allem in der eigenen Familie. Studien zeigen, dass in der jüngeren Generation (14- bis 29-Jährige) nur bei jeder fünften Person in der Familie offen über Sexualität gesprochen worden ist, 80 Prozent der Befragten geben an, dass Sex überhaupt nie oder nur sehr selten thematisiert wird. „Dabei wären die Eltern bis zu einem bestimmten Alter sehr wichtige Ansprechpersonen bei Fragen. Leider haben sie selbst wenig Zugang zu sexueller Bildung“, sagt die Soziologin und Sexualpädagogin Barbara Rothmüller von der Sigmund Freud Privatuniversität (SFU), die diese Studien durchführte. Gerade weil bei den Eltern wenig Wissen da ist, junge Menschen jedoch das Recht haben, über sexuelle Inhalte aufgeklärt zu werden, ist Sexualerziehung zum Bildungsauftrag der Schule geworden.

Sexuelle Bildung beginnt mit der Geburt

Allerdings geht sexuelle Bildung über die Schule und über eine zeitgerechte Aufklärung in der Pubertät hinaus. „Sexualpädagogik bedeutet, die sexuelle Entwicklung des Menschen zu verstehen – und diese beginnt bereits mit der Geburt“, erklärt Wolfgang Kostenwein, Leiter des Instituts für Sexualpädagogik Österreich (ISP). Daher sei bereits in der Elementarpädagogik ein Grundwissen über die sexuelle Entwicklung wichtig, um nicht überfordert zu sein, sobald sich Kinder in ihren sexuellen Entwicklungsschritten zeigen, so der Sexualtherapeut. „Wenn Kinder sich selbst berühren, dann ist das Teil eines Aneignungsprozesses, um den eigenen Körper wahrzunehmen und mit ihm in Beziehung zu treten.“ Diese Lernschritte benötigen angemessene Rahmenbedingungen und dürften nicht ignoriert werden. Denn wie die ersten zehn Lebensjahre begleitet werden, sei entscheidend dafür, welche Kompetenzen die Kinder entwickeln.

»Wenn Kinder sich selbst berühren, dann ist das Teil eines Aneignungsprozesses, um den eigenen Körper wahrzunehmen und mit ihm in Beziehung zu treten.« Wolfgang Kostenwein Sexualtherapeut

Die explizite Sexualpädagogik setzt in der späten Volksschule ein: „Da geht es um die ersten Verliebtheitsgefühle, um Familienformen, Pubertätsveränderungen und die grundlegende Frage, wie Babys entstehen“, erklärt Rothmüller. Auch hier werden die Körperkompetenzen der Kinder gefördert, damit diese früh lernen, ihre Grenzen zu artikulieren.

Reden und an die Lebenswelt andocken

In der Volksschule wie auch bei älteren Kindern und Jugendlichen orientiert man sich an Themen, die diese selbst einbringen. Eine wichtige Herangehensweise in der Sexualpädagogik: An die Lebenswelt anzudocken. Verhütung, Fragen zur Pornografie, dem Körperbild und gängigen Schönheitsnormen sind bei der älteren Zielgruppe häufige Themen. Der Sexualpädagoge und Volksschullehrer Lorenz Gruber sieht das Gespräch ebenfalls als wichtigstes didaktisches Prinzip: „Gerade bei den Älteren ist das Reden über Sexualität wichtig, um sie über gängige Mythen aufzuklären.“ Denn in diesem Alter kursiere viel Halbwissen und problematische Vorstellungen zur effektiven Verhütung und zu sexuellen Praktiken.

»Die Kinder kommen manchmal mit Fragen, die man in dem Alter vielleicht nicht erwarten würde, weil sie beispielsweise schon Pornos bei den älteren Geschwistern geschaut haben.« Barbara Rothmüller Soziologin

Ein angenehmer Aspekt der Arbeit als Sexualpädagoge sei, dass das Thema bei allen auf großes Interesse stoße. Gruber: „Manchmal reicht es schon, wenn wir reingehen – das Redebedürfnis ist generell sehr hoch.“ Rothmüller war immer wieder überrascht von den expliziten Fragen der Kinder, vor allem wenn die Eltern oder Lehrkräfte vor dem Workshop noch bekräftigten, dass Sexualität in der Klasse überhaupt kein Thema wäre. „Im Verlauf der sexualpädagogischen Arbeit kommen die Kinder manchmal mit Fragen, die man in dem Alter vielleicht nicht erwarten würde, weil sie beispielsweise schon Pornos bei den älteren Geschwistern geschaut haben“ , erzählt sie.

Nachdem über Social Media ungefiltert Informationen einprasseln, sei es wichtig, Bilder und auftauchenden Fragen mit einer erwachsenen Person zu besprechen. Denn, das zeigen internationale Studien, ohne sexuelle Bildung sind ungewollte Schwangerschaftsraten und ungewollte sexuelle Erfahrungen häufiger.

Nicht nur die kognitive Ebene einbeziehen

In der sexuellen Bildung gehe es allerdings nicht rein um die Wissensvermittlung, betont Kostenwein: „Sexualität ist ein ständiger Begleitprozess, bei dem es wichtig ist, soziale Kompetenzen und Körperkompetenzen zu schulen und auch dort zu begleiten, wo es nicht explizit um den Geschlechtsverkehr geht.“ Jedoch werde vielerorts in der Sexualpädagogik nur Wertevermittlung gemacht und entweder progressive oder konservative Werte vermittelt. „Allerdings ist die Grundlage jedes sexuellen Handelns die Fähigkeit, Lust wahrnehmen zu können.“ Die Sexualpädagogik solle wertfrei die Entwicklung dieser Basiskompetenzen fördern und mit Jugendlichen einen entsprechenden Gesprächsrahmen schaffen. Damit seien Eltern und Pädagogen teilweise überfordert. „Menschen müssen lernen, sich zu spüren. Würde hier gute Arbeit geleistet werden, dann wäre ich meinen Job los – was mich sehr freuen würde“, meint der Sexualtherapeut.

»Sexualität ist etwas Alltägliches, Fächerübergreifendes und sollte so behandelt werden, als würde man über Gemüse sprechen.« Lorenz Gruber Sexualpädagoge und Volksschullehrer

Laut Gesetz sollen alle Pädagoginnen in allen Fächern altersadäquat (auch) über Sexualität sprechen, die Realität sehe anders aus. Gruber: „Viele Lehrpersonen haben nicht die nötige Ausbildung. Dementsprechend ist auch wenig Wissen da, wie man Sexualpädagogik als Unterrichtsprinzip einbaut.“ Er wünscht sich eine bessere Ausbildung der Lehrkräfte, damit diese die ganze Bandbreite kennenlernen und wissen, wertfrei mit dem Thema umzugehen. „Sexualität ist etwas Alltägliches, Fächerübergreifendes und sollte so behandelt werden, als würde man über Gemüse sprechen“ , erklärt er. Wenn jedoch bestimmte Fragen – von Eltern oder Lehrkräften – abgeblockt werden, entwickle sich auch bei den Schülerinnen eine gewisse Scham, Themen anzusprechen.