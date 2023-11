Schmutzwäsche waschen vor Publikum: So vertreibt man Wähler

Nächstes Jahr sind gleich zwei Untersuchungsausschüsse geplant – samt Live-Übertragung im TV. Es wird immer schwerer, die Politik ernst zu nehmen.

Serien liegen gerade im Trend. Sowohl die Fernsehsender als auch die Streaming-Anbieter können für das hungrige Publikum nicht genug Mehrteiler produzieren. Jeder halbwegs verzwickte Kriminalfall braucht mindestens sechs oder sieben Folgen, bis er gelöst werden kann. Komplexe Liebes- oder Familiengeschichten ziehen sich locker über mehrere Staffeln. Das Publikum scheint es zu mögen, wenn ein Plot bis in die allerletzten Details ausgewalzt wird.

So gesehen ist die heimische Politik mit ihrer aktuellen Idee auf der Höhe der Zeit: Warum nicht die selbst produzierten Endlosschleifen zeigen? Bald könnten die Sitzungen von U-Ausschüssen live im Fernsehen oder per Stream übertragen werden. Weil nun auch die ÖVP in Gestalt ihres Generalsekretärs, Christian Stocker, dafür ist, steht dem Plan nicht viel im Weg; die anderen Parteien wollen das schon lang.