Der Franzose Arthur Fils eröffnete die Next Gen Finals in Dschidda.

Die derzeit stattfindenden Next Gen Finals sind erst der Anfang der saudischen Bemühungen. Die ATP steckt in einem Dilemma.

In der King Abdullah Sports City nördlich der Hafenstadt Dschidda wird dieser Tage Sportgeschichte geschrieben. Mit den Next Gen ATP Finals findet zum ersten Mal ein offizielles Tennisturnier in Saudiarabien statt. Bislang hatte das Königreich auf der Tour keine wirkliche Rolle gespielt, bloß einige nimmersatte Stars in der Nebensaison für hochdotierte Exhibitions für sich gewinnen können.

Mit dem Finalturnier der besten U21-Profis setzt Saudiarabien jetzt eine Duftmarke. Der Fünfjahresvertrag mit Dschidda war nichts anderes als ein erstes Zugeständnis der Spielervereinigung ATP an das immer intensiver um Turniere und Einfluss buhlende Saudiarabien.