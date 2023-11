Sensation in Wiens Politik: SPÖ stimmt einem Antrag der ÖVP zu

Nach jahrelanger Eiszeit nun Tauwetter zwischen SPÖ und ÖVP in Wien? Zuletzt haben Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und ÖVP-Stadtparteichef Karl Mahrer mehrmals diskrete Gespräche geführt. Es geht um Verbesserungen für Patientinnen und Patienten. Der Telefondienst 1450 soll als App kommen. Auch Rezepte sollen auf diesem Weg ausgestellt werden.

„Zukunftspaket für eine nachhaltige Gesundheitsversorgung in Wien“: So lautete der vielversprechende Titel eines Antrags, den die Wiener ÖVP am Mittwoch im Sondergemeinderat eingebracht hat, den wiederum die Grünen beantragt hatten. So weit, so wenig spektakulär. Üblicherweise werden derartige Geschäftsstücke von der SPÖ entweder ohne lange Debatten sofort abgelehnt oder auf die lange Bank geschoben. An diesem Mittwoch geschah aber Denkwürdiges. Es kam zu einer kleinen politischen Sensation.