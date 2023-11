Spotify Jahrescharts: Taylor Swift in Österreich nur auf Platz zwei

Es überrascht kaum: Taylor Swift war im vergangenen Jahr die weltweit meistgestreamte Künstlerin auf Spotify. In Österreich verwies sie ein Rapper vom Spitzenplatz.

Medial gesehen war Taylor Swift 2023 ohne Zweifel der Popstar des Jahres. Ihr Erfolg zeigt sich auch im Spotify-Jahresrückblick, den der Streamingdienst am Mittwoch präsentiert hat: Sie schaffte es an die Spitze der weltweit meistgestreamten Künstler, allerdings dicht gefolgt von Bad Bunny, der in den Vorjahren auf Platz eins lag. Dahinter folgen The Weeknd, Drake und der mexikanische Rapper Peso Pluma. Mit über 26,1 Milliarden Streams habe Taylor Swift 2023 „sämtliche Rekorde“ gebrochen und sei zudem die erste weibliche Künstlerin auf Platz eins der Jahrescharts, meldet der Streamingdienst.

In Österreich war hingegen ein Deutschrapper erfolgreicher, was die Anzahl an Streams angeht: Hier liegt der Wiener Rapper RAF Camora auf Platz eins. Sein Hamburger Kollege Bonez MC liegt hinter Taylor Swift auf Platz drei, der Berliner Rapper Luciano auf Platz 4. Dahinter folgen internationale Stars: The Weeknd, Eminem, Drake. Ebenfalls in den Top 10: Die deutsche Sängerin Ayliva – die mit „Schwarzes Herz“ auch das meistgehörte Album des Jahres lieferte –, Cro und David Guetta.

In Wien ist Deutschrap am beliebtesten

Vor allem in Wien war Deutschrap dabei beliebt: In der Auswertung der meistgehörten Musikgenres lag deutscher Hip-Hop in der Hauptstadt auf dem ersten Platz, während im Rest Österreichs Pop dominierte (allerdings überall gefolgt von deutschem Hip-Hop).

Beliebtestes Lied des Jahres war bei den Österreichern – wie auch im weltweiten Ranking – Miley Cyrus‘ „Flowers“. Insgesamt sammelte der Song über 1,6 Milliarden Streams.

Top-Songs in Österreich auf Spotify 1. „Flowers” von Miley Cyrus

2. „Komet” von Udo Lindenberg, Apache 207

3. „Mockingbird” von Eminem

4. „Sie weiß (feat. Mero)” von AYLIVA

5. „I‘m Good (Blue)” von David Guetta

6. „Daylight” von David Kushner

7. „Mädchen auf dem Pferd” von Luca-Dante Spadafora

8. „Another Love” von Tom Odell

9. „All Night” von RAF Camora

10. „Bamba (feat. Aitch & BIA)” von Luciano

Beliebtester Popcast bei den österreichischen Spotify-Nutzern ist 2023 „Hobbylos“ von Rezo und Julien Bam. Dahinter liegen „Gemischtes Hack“ der beiden Komiker Felix Lobrecht & Tommi Schmitt sowie „Dick & Doof“ der Influencer Laserluca und Selfiesandra. Damit liegen drei deutsche Podcasts auch in Österreich auf den Spitzenplätzen, erst auf den hinteren Plätzen finden sich heimische Produktionen des „Standard“ und von „Ö1“.

Persönlicher Jahresrückblick kommentiert das eigene Hörverhalten

Zeitgleich mit den Jahrescharts wird jedem Spotify-Nutzer auch ein persönlicher Jahresrückblick präsentiert. Die Grafiken, die Nutzern in der App angezeigt werden und die demnächst wohl auch in den sozialen Medien recht präsent werden dürften, zeigen etwa, wie viele Minuten man im letzten Jahr mit Musikhören verbracht hat, welche Genres man bevorzugt hat, welche Songs man am häufigsten abgespielt hat, wie viele Minuten man Podcasts gewidmet hat. Auch „Einordnungen“ zum eigenen Hörverhalten werden da geboten, etwa mit Sätzen wie: „Du hörst mehr emotionale, atmosphärische Musik als die meisten.“

Wer zu den „treuesten“ Hörern von Taylor Swift gehört, für den gibt es dabei eine Videobotschaft der Sängerin. „This is a special message from me to you“, sagt sie da im glitzernden Bühnenoutfit. „Honestly, it looks like you listened to a lot of my music this year.“ Sie bedankt sich und verabschiedet sich mit einem Luftbussi. (Red.)