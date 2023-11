Punktgewinn in Spanien: Salzburg hat sein Endspiel um Europa

Österreichs Meister reicht in zwei Wochen gegen Benfica Lissabon bereits ein Remis.

Seit 2019 ist Salzburg ununterbrochen Gast in der Königsklasse des Fußballs. Und wer sich auch immer in der Gruppe bislang den Salzburgern gegenübergestellt hatte: Österreichs Meister gelang es immer, im Europacup zu überwintern.

Egal ob KRC Genk, Lok Moskau oder Dinamo Zagreb – Salzburg ließ stets zumindest einen Gegner hinter sich und wechselte im Frühjahr als Gruppendritter in die Europa League. Einmalig war der Aufstieg in das Champions-League-Achtelfinale in der Saison 2021/22 (Aus gegen Bayern München).

Auch in dieser Saison winkt Salzburg nach der Champions League die Europa League. Platz drei ist zum Greifen nah. Dabei ist die Herausforderung groß wie nie. In einer Gruppe mit Inter Mailand, Real Sociedad und Benfica Lissabon hingen die Früchte respektive Punkte von Anfang an besonders hoch.

Verdienter Punktgewinn

Am Mittwoch holte der heimische Branchenprimus mit dem 0:0 einen verdienten Punkt im Baskenland und erwies sich im Duell mit Real Sociedad als ebenbürtiger Gegner. Für den letzten Spieltag am 12. Dezember und das Heimspiel gegen Benfica bedeutet das folgendes: Schon ein Remis genügt, um die Portugiesen auf Distanz zu halten und Platz drei zu belegen. Benfica hatte sich am Mittwoch nach 3:0-Führung mit 3:3 von Inter Mailand getrennt. Marko Arnautovic traf für die Italiener.

Bereits am Nachmittag durfte sich Salzburgs U19-Team über den vorzeitigen Aufstieg in der Youth League freuen, der Champions League der Nachwuchsmannschaften. Die „Jungbullen“ gewannen bei Real Sociedad mit 2:0 und sind vor dem letzten Spieltag nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Salzburg hatte in der Vergangenheit bereits zwei Mal (Titelgewinn 2017, Finalniederlage 2022) das Endspiel der Youth League erreicht. (red)