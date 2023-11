Das Weiße Haus hat seine Lichterketten ausgepackt

22.100 Glocken und 33.892 Christbaumkugeln schmücken heuer den Amtssitz des US-Präsidenten Joe Biden. Die First Lady setzt auf „Magie, Wunder und Freude“. 300 Freiwillige haben beim Aufputzen geholfen.

Jill Biden lässt es im Weißen Haus krachen. Für sie kann es heuer nicht zu wenig Weihnachtskitsch sein. Die First Lady stellte am Montag offiziell die diesjährige Weihnachtsdekoration der US-Regierungszentrale vor, die ihre Mitarbeiter gemeinsam mit mehr als 300 Freiwilligen aus dem ganzen Land eine ganze Woche lange anbrachten.

Auf dem Gelände des Weißen Hauses wurden dafür 98 Tannenbäume verteilt, 142.425 Lichter angebracht und 4,5 Kilometer Schmuckband zu Schleifen und anderen Verzierungen verarbeitet. 22.100 Glocken und 33.892 Christbaumkugeln schmücken den Amtssitz des US-Präsidenten Joe Biden. An den Fenstern des Weißen Hauses hängen jedes Jahr 72 Kränze. Wiederkehrend ist auch eine große Lebkuchenversion des Gebäudes, für die deren Macher diesmal mehr als 13 Kilogramm Schokolade und fast 23 Kilogramm Glasur benutzten. Das Motto in diesem Jahr: „Magie, Wunder und Freude“ der Feiertage. Das visuelle Gewicht lässt sich in den folgenden Bildern gut messen.

Besucherinnen und Besucher können in den kommenden Wochen durch das Weiße Haus touren, um die Dekoration anzuschauen. Jill Biden sagte, in diesem Jahr würden insgesamt mehr als 100.000 Besucher erwartet.

Für die Weihnachtszeit gibt es am Weißen Haus heuer auch eine besondere Attraktion: eine Eisbahn zum Schlittschuhlaufen.