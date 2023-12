Gerüchte über Militäraktion Venezuelas gegen Nachbarland

Ein uralter Grenzstreit am Nordrand Südamerikas könnte eskalieren und auch die USA und Brasilien involvieren. Es geht um einander überschneidende Gebietsansprüche mit Wurzeln in der Kolonialära und um Bodenschätze.

Ein alter Grenzkonflikt zwischen den südamerikanischen Staaten Venezuela und Guyana könnte Informationen des brasilianischen Militärs zufolge vor einer harten Eskalation stehen: Demnach gibt es größere venezolanische Truppenbewegungen, die auf einen möglichen Angriff auf das weit kleinere und militärisch schwächere Guyana hindeuten könnten.

Aus dem Verteidigungsministerium in Brasilia hieß es, man habe selbst gewisse militärische „Defensivmaßnahmen“ im Norden Brasiliens unternommen. Dort grenzt nämlich der kleine Dschungel-Bundesstaat Roraima sowohl an Venezuela als auch an Guyana, es gibt über brasilianisches Gebiet hinweg eine Straßenverbindung zwischen den beiden Ländern.