Sie hatten den gleichen Gang

Von diesen beiden Männern gibt es ein Foto, das sie lächelnd in derselben Pose zeigt – die so festgehaltene Bewegung ist just das einende Moment. Darüber wird an der Stelle aber noch nichts verraten.

Lange vor diesem Zusammentreffen hatte der deutlich ältere Franzose jedoch wenig zu lachen gehabt. Hineingeboren in eine sehr düstere Zeit, waren seine ersten Pläne, eine Schauspielkarriere zu verfolgen, schnell dahin. Stattdessen schloss er sich mit seinem Bruder einer Gruppe Aufständischer an, um sich gegen Angreifer zu wehren, die ihr Land erobern wollten. In der Zeit änderte er seinen Namen, um nicht weiter aufzufallen, erstellte falsche Pässe und half, Kinder ins Ausland in die Freiheit zu schmuggeln. Wegen seiner Englischkenntnisse nahm er im Namen der Gruppe Kontakt zu jener Armee auf, die unter einem bekannten General als Befreier heranrückte.

Als diese schlimme Phase ausgestanden war, widmete er sich endlich seiner Wunschausbildung nach bekannten Vorbildern. Schon bald trat er in der Rolle auf, die ihn weltweit bekannt machte, und für die er Anleihe an eine Figur aus einem bedeutenden Roman genommen hatte. Sein Markenzeichen war eine spezielle Ausdrucksweise, die er schon als Kind gezeigt hatte. Genau diese Ausdrucksweise änderte er ein paar Jahre später allerdings drastisch, als er in einem Film des Regisseurs Mel Brooks auftrat.