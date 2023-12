Grand Seiko lanciert ein Europa-Modell

Die Boutique am Place Vendôme in Paris ist das Werk des japanischen Architekten Kengo Kuma

Die Marke Grand Seiko gibt es seit 1960, ist aber erst seit einigen Jahren in Europa erhältlich. Jetzt wurde ein exklusives Modell für den europäischen Markt vorgestellt.

Unter Uhrenfans hatte Grand Seiko schon seit Jahrzehnten einen guten Ruf: Sie rühmten die hohe Qualität der Fertigung, die Präzision der mechanischen ebenso wie der Quarzwerke und das puristische, klare Design. Doch ergattern konnte man einen der Zeitmesser lange nur bei einem Besuch in Japan: Denn die 1960 gegründete Uhrenmarke konzentrierte sich über Jahrzehnte auf ihren Heimatmarkt.

2010 brach Grand Seiko mit dieser Tradition und expandierte in die USA, 2020 folgte Europa. Zum Zentrum wurde Paris mit einer eigenen Grand Seiko-Boutique am legendären Place Vendôme. Die Einrichtung – geplant von dem japanischen Stararchitekten Architekten Kengo Kuma – kombiniert japanische Tradition mit der Moderne und verwendet dazu traditionelle Details wie Bambusverkleidungen, Wände aus Washi-Papier und Tatami-Matten.

Das Zifferblatt ist vom japanischen Berg Iwate inspiriert, den man von der Manufaktur aus sieht Grand Seiko

Präzision, Lesbarkeit und Schönheit

Diese Schlichtheit und die Wahrung japanischer Traditionen finden sich auch in der Uhrenkollektion von Grand Seiko. Da ist zum einen die anspruchsvolle Fertigung in der eigenen Manufaktur – denn Grand Seiko konstruiert und fertigt alle Uhrwerke im eigenen Haus. Und zum anderen das Design, das um Einfachheit, Klarheit und Zweckmäßigkeit bemüht ist und stets Präzision, Lesbarkeit und Schönheit in den Mittelpunkt stellt. Dabei nimmt die Optik immer wieder Bezug auf die japanische Heimat und ihre Natur.

Die zeigt auch das jüngste Sondermodell, das dem europäischen Markt gewidmet ist: die 2023 European Edition „SBGW303“ (6300 Euro) aus der „Heritage“-Kollektion. Das strukturierte Zifferblatt der Uhr, seine Oberfläche und grau-grüne Farbe sind vom Iwate inspiriert – einem Berg, den die Uhrmacher im Blick haben, die im Shizukuishi Watch Studio die mechanischen Zeitmesser von Grand Seiko montieren.

Der verschraubte Gehäuseboden zeigt neben dem Grand Seiko-Logo auch die Limitierung auf 400 Stück Grand Seiko

Auch die European Edition hat ein mechanisches Manufakturwerk: ein klassisches Handaufzugskaliber, das eine Gangreserve von 72 Stunden bietet. Es ist in einem 36,5 Millimeter großen Edelstahlgehäuse untergebracht, das getreu den Ansprüchen der Marke ein „Zaratsu“-Finish hat. Die von Hand ausgeführte Politur lässt eine hochglänzende, spiegelähnliche Oberfläche entstehen, die zu einem harmonischen Zusammenspiel von Licht und Schatten führt – auch dies zentral für das japanische Schönheitsideal.