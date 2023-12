Neues Sportgymnasium ohne Sporthalle eröffnet

Am Donnerstag eröffnete Bildungsminister Polaschek (ÖVP) feierlich ein neues Schulgebäude in Dornbirn. Dem neuen Sportgymnasium aber fehlt die eigene Sporthalle.

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hat in seiner zweijährigen Amtszeit schon eine Vielzahl an Schulen besucht, wie er auch immer wieder in Gesprächen betont. Ihm sei der Besuch in den Bundesländern wichtig. Am Donnerstag stand wieder ein solcher Besuch an, nämlich die feierliche Eröffnung des neuen Sportgymnasiums Dornbirn.

Dieses war nach 40 Jahren ständigem Umziehens (einmal befand es sich im BORG Schoren, ein anderes Mal am Messegelände) um 22 Mio. Euro neben der HTL in der Höchsterstraße neu gebaut worden. 300 Schülerinnen und Schüler besuchen es seit diesem Herbst. Allerdings fehlt der Schule etwas, das man in einem Sportgymnasium eigentlich als erstes vermuten würde: die eigene Sporthalle.

Sportstätten in der Nähe

Auf die Frage, wie das passieren konnte, lautete die Replik des Bildungsministers laut orf.at: „Das macht durchaus Sinn, denn es gibt die entsprechenden Sportstätten in der Nähe und hier zusätzlich noch einmal Sportstätten zu bauen, wäre eigentlich eine Verdoppelung gewesen.“

Der Direktor des Sportgymnasiums, Wolfgang Hinteregger, reagierte hingegen gelassen: Es habe sich nicht viel geändert, denn den Schülern stehe das Messegelände, das Olympiazentrum oder die Birkenwiese (Stadion, Anm.) weiterhin zur Verfügung. Mache Sportstätten seien eben nun näher, andere weiter entfernt.

