Wessen Geld heilt alle (Klima-)Wunden?

Wer zahlt die Rechnung für den Klimawandel? Bisher vor allem Europa. Doch der Westen kann nicht alles tragen. Auch junge CO2-Sünder wie China müssen zahlen.

Standing Ovations am ersten Tag des Klimagipfels in Dubai – damit hatte wohl niemand gerechnet. Doch den umstrittenen Gastgebern aus den Emiraten glückte tatsächlich der erhoffte Achtungserfolg zum Auftakt der COP28: Schon nach wenigen Stunden präsentierten sie die Einigung der knapp 200 Länder auf die Struktur des „Loss and Damage Funds“, der Kapital für die ärmsten Nationen bereitstellen soll, um klimabedingte Schäden und Verluste auszugleichen. Rund eine halbe Milliarde Dollar an Finanzzusagen kam allein am ersten Tag zusammen. Aber das ist nicht der Grund, warum diese Entscheidung einen historischen Wendepunkt darstellen könnte.