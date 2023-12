Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Israel kämpft nun im gesamten Gazastreifen mit Bodentruppen: Die israelische Armee hat ihren Einsatz mit Bodentruppen auf den südlichen Gazastreifen ausgeweitet. „Die Streitkräfte begegnen den Terroristen von Angesicht zu Angesicht und töten sie“, heißt es. Im Roten Meer sind offenbar mehrere Schiffe unter Beschuss der Huthi-Rebellen geraten, auch der Zerstörer „USS Carney“ könnte Ziel der Attacke gewesen sein. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen in unserem Nahost-Ticker.

Sex, Video und das Spiel der Geheimdienste: Im Dienst der Staatsmacht mischen Serbiens Nachrichtendienste im Wahlkampf für die Wahl am 17. Dezember mit. Im Visier: die Opposition. Mehr dazu.

Mutmaßlicher Attentäter von Paris bekennt sich zum „Islamischen Staat“: Der 26-Jährige, der in Paris einen deutschen Touristen erstochen und zwei weitere Menschen verletzt hat, hat sich in einem Video zur Jihadisten-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) bekannt. Er war den Behörden bekannt. Mehr dazu.

Goldpreis steigt auf Rekordhoch: In der Nacht auf Montag stieg der Preis für das Edelmetall auf 1963 Euro. Getrieben wird er schon seit Oktober von der Aussicht, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht sein dürfte. Mehr dazu.

Wiener Polizist muss wegen Misshandlungsvorwurfs vor Gericht: Die Staatsanwaltschaft Wien hat in einem weiteren Fall von Polizeigewalt Anklage erhoben. Der Polizist hatte Anfang Mai 2023 in Simmering den Kopf eines 19-Jährigen mehrfach auf den Asphaltboden geschlagen. Gegen ihn wurde beim Landesgericht für Strafsachen ein Strafantrag eingebracht. Mehr dazu.

Wiens Spitalsärzte proben den Aufstand: Die Spitalsärzte Wiens gehen am Montagnachmittag für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld auf die Straße. Dabei handelt es sich um eine Art Generalprobe für einen Streik im Frühjahr. Mehr dazu.

Bring mir ein Bier, Schatz: Mittwochabend eröffnet unser neues „Wohnzimmer für alle“ auch wirklich für alle. Ab heute beginnen die Previews für Geladene im neuen Wien Museum. Die „Influencer“ waren auch schon längst da. Dann ist ja alles bestens. Oder? Die Morgenglosse.

Österreicherinnen beim Sieg von Brignone ohne Chance: Als beste Österreicherin landete Katharina Liensberger beim Riesentorlauf in Mont Tremblant am Sonntag auf Rang elf. Der Sieg ging wie am Vortag an die Italienerin Federica Brignone. Mehr dazu.