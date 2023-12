Bitcoin knackt 40.000-Dollar-Marke

Von ihrem Rekordhoch von 69.000 Dollar, das im November 2021 erreicht wurde, ist die Kryptowährung aber noch weit entfernt.

Beflügelt von der Aussicht, dass die US-Regulierungsbehörden bald börsengehandelte Bitcoin-Fonds zulassen könnten, durchbricht der Bitcoin die 40.000-Dollar-Marke. Die Cyber-Devise steigt um mehr als 1,5 Prozent auf 40.085 Dollar (36.800 Euro), ein Plus von 611 Dollar gegenüber dem vorherigen Schlusskurs.

Damit hat die größte und bekannteste Kryptowährung der Welt seit ihrem Jahrestief von 26.533 Dollar am 11. Oktober um 51,1 Prozent zugelegt, ist aber noch weit von ihrem Rekordhoch von 69.000 Dollar entfernt, das im November 2021 erreicht wurde. Der von den Befürwortern lang ersehnte Durchbruch in den Mainstream-Handel ist bisher ausgeblieben, die meisten Großinvestoren und Unternehmen stehen Investitionen in Bitcoin nach wie vor misstrauisch gegenüber. (APA/Reuters)