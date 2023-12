Ein Straßenfest für Balenciaga, „Hang Loose“ bei Louis Vuitton

Mit nautischen Themen von Hawaii bis Hongkong veranschaulichte Neo-Designer Pharrell Williams die verbindende Kraft des Reisens für Louis Vuitton. Bei Balenciaga gingen in L.A. die Stars auf die Straße.

Als das Label Balenciaga am Wochenende seine neuesten Entwürfe präsentierte, ließ sich die Prominenz von Los Angeles nicht lange bitten. Kim Kardashian kam gleich mit einer Erewhon-Einkaufstasche zum Event, der neuesten Zusammenarbeit zwischen dem Luxusmodehaus und dem Lebensmittelgeschäft für Luxusbegeisterte. „Das ist meine Handtasche für diesen Tag“, sagte Kardashian dem Magazin „Variety“ und erklärte, dass Balenciaga-Kreativdirektor Demna Gvasalia sie gebeten habe, sie zu tragen. „Da sind Blumen drin. Ich werde sie später Demna geben.“

Cardi B trat überraschend als Model in Erscheinung (siehe Bild oben und unten). Ebenfalls am Laufsteg vertreten war Brigitte Nielsen. In den Zuschauerrängen nahmen u.a. Nicole Kidman und Salma Hayek Platz. Die Show fand in einer abgesperrten Wohnstraße im Stadtteil Hancock Park in Los Angeles statt. Gerüchten zufolge erhielten die Bewohner des Blocks für die Unannehmlichkeiten 1.000 US-Dollar pro Haushalt. Gezeigt wurden einmal mehr übergroße Schuhe, mächtige Mäntel und schmächtige Leintuchvariationen.

Der Mann und das Meer

Seemann, Fischer, Surfer - als hätte Balenciaga nicht schon genug Wellen geschlagen, zeigte Neo-Designer Pharrell Williams ein paar Tage davor am Hafen von Hongkong seine Debüt-Herrenkollektion für Louis Vuitton. Er formierte Matrosenuniformen, Hawaiihemden und andere maritime Codes. Warum in Hongkong und nicht in der Markenheimat Paris? Wohl ein wirtschaftliches Statement, Hongkong zählt zu den am besten performenden Märkte für Frankreich, und hat nach einem Bericht der „China Morning Post“ seinen Status als umsatzstärkster Pro-Kopf-Luxusspender zurückgewonnen. (sh)