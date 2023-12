E-Bike-Motor auf sportlich

Der kleine Motor fügt sich gut am Tretlager ins Rahmendreieck ein.

Der kleine Motor fügt sich gut am Tretlager ins Rahmendreieck ein. BK

Der Trend zum immer stärkeren E-Mountainbike scheint zu knicken. Jetzt sind eher kleine Motoren gefragt, die weniger Strom fressen und ein natürlicheres Fahrgefühl vermitteln. Wir haben den Bosch Performance Line SX getestet.

Bei der um sich greifenden Motorisierung des Mountainbikens gibt es nicht nur die eine Tendenz der Art „stärker, länger, schneller“. Es zeigt sich auch der gegenläufige Trend: zu kleineren Motoren und Akkus, mit dezenterer Unterstützung beim Treten. Vor diesem Hintergrund hat Bosch als einer der größten Hersteller den Motor Performance Line SX vorgestellt. Er ist so neu, dass er noch nicht in allzu vielen Rädern verbaut ist. Es ist aber anzunehmen, dass die Auswahl in der nächsten Saison wesentlich größer sein wird. KTM hat ihn beispielsweise bereits im Angebot.

Mehr als 20 Kilo keine Seltenheit

Wir wollen nicht unterstellen, der Trend zur Miniaturisierung rührte daher, dass Radler E-Doping betreiben und sich unauffällig ein bisschen Extrakraft an die Pedale holen wollen. So unauffällig ist es bei aller Kleinheit auch nicht, wie wir im Test feststellen konnten. Der wahre Grund liegt wohl im Bestreben, mit dem motorunterstützten Fahren ein natürlicheres Gefühl zu verbinden. Und das heißt: dem Motor nicht allzu viel Arbeit zu überlassen und außerdem das ganze Gefährt, das üblicherweise deutlich mehr als 20 Kilo wiegt, leichter und damit handlicher zu machen.

Wie eine Gelse im Stimmbruch

Wir konnten den Motor samt der Bosch-eigenen Steuerung an einem namenlosen Rahmen testen. Und fanden, das Konzept geht sehr gut auf: Das System reagiert sensibel, dies aber erst, wenn der Fahrer in Vorleistung getreten ist bzw. hat. Die Techniker von Bosch ziehen eine Parallele zum Unterschied zwischen Diesel- und Benzinmotor, wobei auch Letzterer ordentlich auf Touren sein muss, um seine volle Leistung zu bringen. Wirklich unauffällig ist man dabei mit dem SX-Motor aber nicht unterwegs: Er sirrt vernehmlich, wie eine Gelse im Stimmbruch.