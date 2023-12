Größte Wärmepumpe Europas geht in Wien in Betrieb

Wien Energie (im Bild der Standort Spittelau) will mit der neuen Großwärmepumpe in Simmering rund 112.000 Haushalte mit Fernwärme beliefern.

Am Dienstag nimmt Wien Energie eine neue Großwärmepumpe in Betrieb, die im Endausbau die leistungsstärkste Europas werden soll. Sie wird ab 2027 rund 112.000 Wiener Haushalte mit Fernwärme versorgen.

In ganz Europa gibt es laut Wien Energie keinen leistungsstärkere Großwärmepumpe wie jene, die am Dienstag in Simmering in Betrieb genommen wird. Seit eineinhalb Jahren wird an der Errichtung der neuen Großwärmepumpe am Areal der Kläranlage Simmering gearbeitet. Als Wärmequelle wird das (geklärte) Abwasser der Kläranlage genutzt.

Bis zu 56.000 Wiener Haushalte können in einem ersten Schritt mit den ersten drei Wärmepumpen der Anlage mit Fernwärme versorgt werden. Bis 2027 wird die Anlage weiter ausgebaut, dann soll sie Fernwärme – klimaneutral – für bis zu 112.000 Haushalte liefern können.

Am Dienstagvormittag wird die neue Wärmepumpe von Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) vor Medienvertretern offiziell in Betrieb genommen. (red.)