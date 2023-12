Wiener Hauptbahnhof ist der zweitbeste Bahnhof Europas

Der Wiener Hauptbahnhof gehört dem „European Railway Station Index“ zufolge zu den besten Bahnhöfen Europas. Analysiert wurden die 50 größten Bahnhöfe Europas. Auch Meidling schneidet gut ab.

Bereits zum vierten Mal hat die Verbraucherschutzorganisation Consumer Choice Center den „European Railway Station Index“ herausgebracht. Dabei wurden die 50 größten Bahnhöfe in Europa (gemessen am Fahrgastaufkommen) bezüglich des Fahrgasterlebnisses bewertet und gereiht. Gewonnen hat die Schweiz, aber auch Österreich darf sich über einen Stockerlplatz freuen.

Die Bahnhöfe wurden nach Kategorien wie Erreichbarkeit/Anbindung, Ticketoptionen, Zugverspätungen, Informationsangebote und Barrierefreiheit (Anzahl der Rolltreppen/Aufzüge, barrierefreie Toiletten) bewertet. Aber auch das gastronomische Angebot sowie gratis Wlan und Smartphone-Apps wurden in die Bewertung miteinbezogen. In jeder Kategorie vergaben die Forscherinnen und Forscher Punkte. Insgesamt gab es 123 zu erreichen.

Schlechtes Ergebnis für Deutschland

Den ersten Platz errang der Züricher Hauptbahnhof mit 102 Punkten. Dahinter rangiert aber schon der Wiener Hauptbahnhof mit 94 Punkten. Platz drei belegen ex aequo der Berliner Hauptbahnhof in Deutschland und der Bahnhof in Bern. In den Top Ten befindet sich noch ein weiterer Wiener Bahnhof: Meidling erreichte mit 81 Punkten den zehnten Rang – ex aequo mit dem Osloer Hauptbahnhof. Deutschland schneidet auffallend schlecht ab. Die letzten Plätze sind für den großen Nachbarn reserviert: Berlin Zoologischer Garten, München-Pasing und der Bremer Hauptbahnhof bekamen die wenigsten Punkte.

Besonders gut schnitt der Wiener Hauptbahnhof bei den Kategorien Rolltreppen/Lifte, Informationsangebote, Barrierefreiheit, Geschäfte, Smartphone-App sowie lokale und internationale Anbindung. In des restlichen ist noch etwas Luft nach oben. Der Hauptbahnhof ist erstmals in dem Ranking vertreten. (schev)