In Österreich zählt das (hohe) Gehalt

Hierzulande entscheiden sich Mitarbeitende nur dann für einen Job, wenn es sich lohnt. Das gute Verhältnis zu den Kollegen sollte auch nicht fehlen.

Für 93 Prozent der heimischen Beschäftigten ist das Einkommen ein wichtiger Arbeitsaspekt. Dahinter reiht sich unter 17 abgefragten Faktoren für rund 90 Prozent das Verhältnis zu den Mitarbeitenden. Die Mehrheit wünscht sich zudem einen Führungsstil, der zu ihnen passt. Indes interessiert sich nur ein Viertel dafür, ob eine betriebliche Kinderbetreuung vorhanden ist.

Selbst die Möglichkeit, ein Sabbatical oder Workation (also die Arbeit vom Urlaubsort aus zu erledigen) in Anspruch zu nehmen, ist nur für ein Drittel der Rede wert. Zumindest, wenn man der aktuellen Xing-Studie unter 900 Befragten im Alter zwischen 18- und 65 Jahren Glauben schenkt.

Benefits brauchen Realitätscheck

Insgesamt wurden 17 verschiedene Aspekte abgefragt, wobei die Ergebnisse im Detail nach Geschlecht, Alter und Bildungsgrad stark variieren. So sei die betriebliche Gesundheitsvorsorge insgesamt für rund 63 Prozent wichtig. Frauen stimmen tendenziell höher ab, 68 Prozent der Arbeitnehmerinnen wünschen sich diesen Benefit. Wohingegen nur rund 58 Prozent der Arbeitnehmer damit zu beeindrucken sind.

Zu vergleichen ist das Ergebnis mit dem psychischen Wohlergehen. Rund 80 Prozent der Frauen wissen, dass psychische und physische Gesundheit gleichermaßen zu beachten sind. Bei den Männern sind dies nur rund 63 Prozent. Bei den Erwartungen an das Gehalt sind die Ergebnisse bei Frauen wie Männern ähnlich. So bleibt es geschlechtsunabhängig das entscheidende Kriterium.

„Führungsstil, Unternehmenskultur und Team sind unter den Top-5 der wichtigsten Arbeitsaspekte für Arbeitnehmer. Das zeigt uns, dass New Work-Aspekte am Arbeitsplatz ständig einem Realitätscheck unterzogen werden und neben dem Gehalt vor allem auch die Unternehmenskultur wichtig ist“, sagt Sandra Bascha, Leitung Kommunikation New Work SE Österreich, dazu. (ere)