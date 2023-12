Von Design, Farben und Villengeheimnissen

Einblicke in Lagerfelds Domizile gibt es in der neuen Publikation „Im Hause Lagerfeld“.

Einblicke in Lagerfelds Domizile gibt es in der neuen Publikation „Im Hause Lagerfeld“. Prestel Verlag

Sechs Neuerscheinungen zu Architektur, Wohnen und Leben – zum Verschenken, selbst Schmökern oder gemeinsamen Durchblättern am Sofa, während draußen der Schnee fällt.

Bergrefugium: Atemberaubender Weitblick, glitzernder Schnee, sattes Grün oder bizarre Felsformationen – die Berge haben das ganze Jahr über so einiges zu bieten. Kein Wunder, dass sie sich als Rückzugs- oder Lebensort nach wie vor großer Beliebtheit erfreuen. In „Häuser in den Bergen“ stellt Autorin Katharina Matzig 50 Sehnsuchtsorte, sprich Einfamilienhäuser in den deutschen, österreichischen, Schweizer und Südtiroler Alpen vor, die ihren Bewohnern als alpine Rückzugsorte dienen. Die Bandbreite reicht vom behaglichen Holzhaus mit Dolomitenblick über einen modernen Kubus im Bergdorf bis hin zur einsamen Almhütte auf 1600 Metern Höhe. Eines haben alle gemeinsam: Sie fügen sich gestalterisch anspruchsvoll und ansprechend in die Landschaft ein und entsprechen den speziellen und bisweilen herausfordernden klimatischen Bedingungen in Form und Material.

Spurensuche: Die Villa Forster mit der Sternwarte, die Villa Blaimschein und ihre Rolle in der Zweiten Republik, der Dornröschenbau der Hietzinger Dollarprinzessin – um nur einige zu nennen: Zahlreiche Wiener Villen stecken voller Geheimnisse und Geschichten. Johannes Sachslehner und der Fotograf Robert Bouchal beleuchten 14 besondere Häuser unterschiedlicher Epochen und erzählen in ihrem neuen Buch „Wiener Villen und ihre Geheimnisse“ die bewegenden Geschichten ihrer ehemaligen Bewohner. Dabei wird schnell klar: Jede Villa ist ein Denkmal, jedes Zimmer ein Kapitel, jedes Möbelstück ein Zeuge vergangener Zeiten. Zahlreiche Wiener Familien haben für die Wien-Experten ihre Archive geöffnet, private Fotoalben hervorgekramt und ihnen ihre ganz persönliche Geschichte anvertraut. Entstanden sind Geschichten von Flucht und Verfolgung, von Demütigung und Verzicht, aber auch von Hoffnung und Freundschaft.

Designer-Domizile : Karl Lagerfeld hatte nicht nur ein Faible für Mode, auch die Architektur und Inneneinrichtung seiner Wohnungen und Häuser waren ihm ein großes Anliegen. Dabei folgte er keinem einheitlichen Credo, sondern setzte vielmehr verschiedene Stile um: Ein opulenter Bildband mit Bildern der renommierten Fotografen Horst P. Horst, Karen Radkai sowie von Lagerfeld selbst zeigt nun die ganze Bandbreite der Einrichtungsstile des Modedesigners – von seinem eleganten Pariser Apartment im Art-déco-Stil über seine Wohnung im prunkvollen Herrenhaus Hôtel Pozzo di Borgo in Paris bis hin zur prachtvollen Villa in seiner Heimatstadt Hamburg. Dazu gibt es Hintergrundwissen über die Geschichte der Häuser, berühmte, ausgefallene oder sehr persönliche Objekte und Möbelstücke und ihre Herkunfts- oder Produktionsgeschichte, das Designjournalistin Marie Kalt beisteuert.

Nachschlagewerk: Was ist eine Gaupe? Welches Holz eignet sich für Fußböden? Und seit wann wird eigentlich der Baustoff Beton verwendet? Wer sich schon immer näher mit der Baukunst beschäftigen wollte, dem sei Owen Hopkins „Architektur – das Bildwörterbuch. Die wichtigsten Begriffe, Bautypen und Bauelemente“ in der aktuellen Neuerscheinung ans Herz gelegt. Sowohl fundierte Einführung in die Architektur als auch praktisches Nachschlagewerk, bietet es anschaulich und gut verständlich einen einzigartigen Zugang zum Verständnis von Architektur. Anhand von 600 Fotos und detaillierten Illustrationen werden rund 800 Begriffe der Baukunst von der griechischen Antike bis in die Gegenwart erläutert.

Spielplatz: Von den 1950ern bis in die 1980er-Jahre war der Spielplatz ein soziales Labor. 2016 erstmals erschienen, wurde das von Gabriela Burkhalter herausgegebene Buch „The Playground Project“ rasch zum Klassiker der Spielplatzforschung. Nun ist das Buch über Spielplatzarchitektur in einer stark erweiterten Neuausgabe erschienen – mit vielen bislang unveröffentlichten Bildern, zahlreichen neuen Porträts damaliger Protagonisten, Beiträgen aus der aktuellen Forschung und neuen Schwerpunkten. Ein Fokus etwa liegt auf der vergessenen Geschichte des Spielplatzes in der ehemaligen DDR. Weiters ergründen junge Forschende die Erinnerungskultur rund um den Shek Lei Playground in Hongkong und die staatsbildende Bedeutung von Spielplätzen in Mexiko.

Farbenspiele: Frisches Grün, belebendes Rot? Manchmal braucht man einfach mehr Farbe in seinem Leben. Das findet auch Ute Laatz und präsentiert in ihrem Buch „Stilvoll wohnen mit Farbe“ 36 stilvolle und farbenfrohe Projekte. Dabei zeigt sich, wie Farbe auf verschiedene Arten eingesetzt werden kann. Erfolgreiche Innenarchitekten geben detaillierte Einblicke in ihre Arbeit und Motivation, Wohnräume farblich umzugestalten und erklären die Wirkung von Farben in diesen. Auch wenn der Umgang mit mutigen Designs einer gewissen Übung bedarf – durch das Zusammensuchen von Inspirationen, können eigene Ideen und ein eigener Stil entwickelt werden.