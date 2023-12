Konstantin Wecker verletzt: Österreich-Konzerte verschoben

Der deutsche Liedermacher hat sich bei einem Sturz eine Wirbelverletzung zugezogen und hat nun strikes Reiseverbot. Die geplanten Auftritte im Dezember in Österreich sollen im Frühling nachgeholt werden.

Der deutsche Musiker Konstantin Wecker muss geplante Konzerttermine, darunter auch drei Auftritte in Österreich, verschieben: Der 76-Jährige ist in Basel gestürzt und hat sich eine Wirbelverletzung zugezogen. Der Arzt habe dem Liedermacher ein striktes Reiseverbot angeordnet. Das berichtete die Agentur Showconnection am Donnerstag.

Betroffen sind die im Linzer Brucknerhaus (8.12.), im Wiener Konzerthaus (9.12.) und im Grazer Stefaniensaal (10.12.) angesetzten Konzerte. Diese sollen nun am 25. März (Linz), 5. April (Graz) und 8. April (Wien) nachgeholt werden. Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch bis zum 1. Februar dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. (APA)