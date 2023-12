Networking-Falle: Die eigene Eitelkeit

Zusammenarbeit – über Unternehmensgrenzen hinweg – will richtig angelegt sein, meinte Emily M. Dickens beim Drucker-Forum.

Kooperation innerhalb eines Unternehmens ist mitunter schwierig. Noch anspruchsvoller ist es, über Unternehmensgrenzen hinweg zusammenzuarbeiten. „Wenn es um ein Thema geht, das beiden Partnern am Herzen liegt, ist es schon wieder gar nicht so kompliziert“, sagte Emily M. Dickens am Rande des Peter-Drucker-Forums in Wien im Gespräch mit der „Presse“.

„Jeder von ihnen kann unterschiedliche Fähigkeiten und Ressourcen in dieses gemeinsame Unterfangen einbringen“, meinte die Chief of Staff der US-amerikanischen Society for Human Resource Management. „Wenn die Organisationen etwas einbringen, was die jeweils andere nicht leisten kann, werden beide profitieren – nicht nur finanziell. Dann ist das auch für unsere Mitarbeitenden von Vorteil: Sie werden von den anderen lernen, die ganz anders arbeiten als sie.“ Diese Lernerfahrung, ist Dickens überzeugt, werde nachwirken, selbst wenn die Partnerschaft nicht mehr besteht.

Wichtig: Die eigene Geschichte teilen

Für Führungskräfte heißt das konkret: netzwerken und mögliche Partner für die Idee gewinnen. In der Praxis bedeute das, sagt Dickens, „eine Geschichte teilen. Wenn du den Leuten nicht erzählst, was bei dir los ist, womit du kämpfst, was du gern machen würdest, wirst du keine Verbündeten finden. Woher sollen sie wissen, wie sie dir helfen können?“ Das sei mitunter gar nicht so einfach, denn „in Gesprächen wollen wir stark, kompetent wirken“. Dabei gehe es um den Mut, auch einmal zu sagen: „Ich weiß nicht, wie man dieses oder jenes macht, und ich glaube, du weißt vielleicht mehr.“