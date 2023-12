Kabarettist Moritz Neumeier erhält Deutschen Kleinkunstpreis

Zuletzt sorgte Neumeier mit einem Sager für Empörung beim Österreichischen Seniorenbund. Der Förderpreis der Stadt Mainz geht an Malarina.

Stand-up-Comedian Moritz Neumeier (1988 geboren und mit sieben Geschwistern in Schleswig-Holstein aufgewachsen)

erhält in der Sparte Kabarett den Deutschen Kleinkunstpreis 2024. Mit seinem Vorschlag in einer TV-Sendung, als Lösung für lange Wartezeiten bei Zahnarztterminen „Deutsche über 70 einfach zu töten“ anstelle Zuwanderer abzuschieben, sorgte er zuletzt beim Österreichischen Seniorenbund für Empörung. Der ebenfalls mit 5000 Euro dotierte Förderpreis der Stadt Mainz wurde der serbisch-österreichischen Kabarettistin Marina Lacković zugesprochen.

„Marina Lacković, wie sie bürgerlich heißt, hat mit Malarina die eindrucksvolle Kunstfigur einer rechtsaffinen Austro-Serbin erschaffen, die sie zur Verwechslung führend überragend verkörpert“, begründete die Jury. Mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2024 werden außerdem Fortuna Ehrenfeld (Musik), Friedemann Weise (Kleinkunst) und Hazel Brugger (Stand-Up) ausgezeichnet. (APA/red.)