Putin lobt die „sehr guten“ Beziehungen zum Iran

Wladimir Putin mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi in Moskau. APA / AFP / Pavel Bednyakov

Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine versucht der russische Präsident die wirtschaftliche und politische Beziehung zum Iran zu stärken. Wladimir Putin: „Entwickelt sich sehr gut.“

Russlands Präsident Wladimir Putin hat bei einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi die Beziehungen beider Länder gelobt. „Unsere Beziehungen entwickeln sich sehr gut“, sagte Putin am Donnerstag gegenüber Raisi bei dessen Besuch in Moskau. Der russische Präsident hob Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei hervor, dank dessen Unterstützung „wir im vergangenen Jahr gut an Fahrt gewonnen haben“.

Seit dem Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 arbeitet Moskau daran, seine wirtschaftlichen und politischen Verbindungen mit Teheran zu stärken. Beide Regierungen wurden vom Westen mit Sanktionen belegt. Westliche Länder werfen dem Iran vor, Russlands Offensive in der Ukraine mit einer großen Anzahl an Drohnen und anderen Waffen zu unterstützen.

Gespräch mit Raisi über Israel und Hamas

Putin und Raisi sprachen in Moskau auch über den inzwischen zwei Monate andauernden Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas. „Es ist sehr wichtig für uns, dass wir uns über die Lage in der Region austauschen, insbesondere über die Lage in Palästina“, sagte Putin. Der russische Präsident hatte kurz nach Beginn des Krieges mit israelischen und arabischen Entscheidungsträgern gesprochen und versucht, sich als potenzieller Vermittler zwischen den Konfliktparteien zu positionieren.

Raisi warf Israel das Bombardement der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen vor. Die Angriffe müssten aufhören, forderte er und sprach von einem Verbrechen, dass von den USA und den Ländern des Westens unterstützt werde. Dies sei nicht nur ein Problem der Region, sondern eins der gesamten Menschheit, zitierte die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS den iranischen Politiker. Israel reagiert mit dem Vorgehen im Gazastreifen auf den Terrorangriff der islamistischen Hamas vom 7. Oktober.

Die Zusammenarbeit zwischen Moskau und Teheran soll noch enger werden durch ein Freihandelsabkommen der von Russland dominierten Eurasischen Freihandelszone mit Iran. Dieser wird auch in die BRICS-Gruppe wichtiger Schwellenländer und in die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) aufgenommen, in denen Moskau eine wichtige Rolle spielt. (APA)