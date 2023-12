Der Schnee macht alles gut

Der Advent-to-do-Plan wurde über den Haufen geworfen. Aber es gibt auch gute Nachrichten.

Das soll jetzt nicht klingen wie vom Grinch höchstpersönlich verfasst, aber: Der Advent ist bisher gar nicht so gelaufen wie er sollte. Und er sollte, wir lieben Traditionen, natürlich genauso laufen wie immer.

Das hat damit begonnen, dass der vor vielen Wochen georderte Spezial-Beauty-Adventkalender für das Kind nicht pünktlich am 1. Dezember eingetroffen ist. Auch nicht am zweiten Dezember und auch nicht, Sie ahnen es, am dritten. (Konkret bis heute nicht.)

Weiters wollte ich heuer eine neue Tradition ins Leben rufen (einmal muss man damit anfangen) und den von mir hier neulich beschriebenen Postkarten-Adventkalender starten, also jeden Tag eine Postkarte an einen lieben Menschen verschicken. Diese Aktion wurde dann leider von einer ungeplant eingetroffenen Coronainfektion unterbrochen, weshalb nur einige wenige Menschen Postkartengrüße bekommen haben.

Apfelige Äpfel

Immerhin habe ich noch eines dieser altmodischen Nikolaus-Sackerl bekommen, wenn auch mit dem falschen Nikolausbild drauf (sprich nicht jenem, das ich seit meiner Kindheit kenne). Bratäpfel haben wir auch schon gemacht. Dem Kind schmecken zwar Äpfel im Allgemeinen und Bratäpfel im Besonderen gar nicht wirklich, trotzdem wünscht es sich jeden Advent welche, die dann verlässlich mit „Die schmecken schon sehr apfelig“ kommentiert werden. (Auch das, natürlich, eine Tradition.)

„Sehen wir uns noch einmal vor Weihnachten?“

Sonst hat die Corona-Zwangspause leider unseren Advent-to-do-Plan über den Haufen geworfen. Wobei ich über einen gänzlichen Entfall des Kekse-Backens gar nicht so unglücklich wäre, nicht nur wegen den zigtausend Kalorien, die man so einspart, sondern auch, weil ich schon allein beim Gedanken an Teigausrollen Rückenweh bekomme.

Aber es gibt auch so viel zu tun: Geschenke besorgen, Wohnung dekorieren, der gesamte Freundeskreis will sich alle Jahre wieder „noch einmal vor Weihnachten“ treffen (warum eigentlich?). Ich wechsle also in den Panikmodus. Und dann fällt in Wien auf einmal Schnee. Und dann noch einmal. Und plötzlich ist alles gut. In diesem Sinne: Schönen zweiten Advent!

