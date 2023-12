„Anatomie eines Falls“ ist bester Film beim 36. Europäischer Filmpreis

Der Film gewann auch in den Kategorien Regie, Drehbuch, Schnitt, den Darstellerinnen-Preis, der an Sandra Hüller ging.

Justine Triets „Anatomie eines Falls“ („Anatomie d‘une Chute“) hat beim 36. Europäischen Filmpreis die Königskategorie Bester Film für sich entschieden. Bei der feierlichen Gala in der deutschen Hauptstadt Berlin holte sich das französische Krimidrama den Hauptpreis und damit die fünfte Auszeichnung nach den Kategorien Regie, Drehbuch, Schnitt sowie dem Darstellerinnen-Preis für den deutschen Shootingstar Sandra Hüller.

„Anatomie eines Falls“ war heuer bereits in Cannes mit der Goldenen Palme geehrt worden - wie schon 2022 der Vorjahressieger „Triangle of Sadness“ von Ruben Östlund, der ebenfalls ein Doppel aus Cannes und Europäischem Filmpreis einfuhr. Als bester Schauspieler konnte sich am Abend indes Hollywoodstar Mads Mikkelsen gegen den Wiener Thomas Schubert durchsetzen, der in Sparte der besten Schauspieler nominiert gewesen war. (APA)