Grünes Licht für Linzer Stadtbahn

Die Regional-Stadtbahn Linz soll vor allem das Mühlviertel mit Linz verbinden. Nach langem Ringen gibt es nun eine Einigung, zu Mittag sollen Details präsentiert werden.

Sie wird in den Projektunterlagen gern als „Jahrhundertprojekt“ gepriesen: Die Regional-Stadtbahn Linz gilt als das größte oberösterreichische Infrastrukturprojekt der Nachkriegsgeschichte. Die Stadtbahn soll die Verkehrsbelastungen auf den stark frequentierten Pendelstrecken vor allem aus dem Mühlviertel reduzieren. Es spießte sich aber an der Finanzierung.

Erst vergangene Woche hatten Bürgermeister aus dem Mühlviertel noch einmal den Druck erhöht. Eine Unterschriftenaktion wurde massiv beworben, um Stadt und Land dazu zu bringen, sich in der Finanzierung des teuren Projekts endlich zu einigen. Nun gibt es nach langem Ringen offenbar grünes Licht für das Projekt: Wie Montagfrüh bekannt gegeben wurde, lädt das Land Oberösterreich kurzfristig für Montagmittag zu einer Pressekonferenz ins Linzer Landhaus, um Details zu einer „wesentlichen Einigung“ zu präsentieren.

Seit 25 Jahren gefordert

Schon seit 25 Jahren fordern die Gemeinden in den Bezirken Rohrbach, Freistadt und Urfahr-Umgebung eine bessere Anbindung an und in Linz. Die Stadtbahn soll den Mühlkreisbahnhof mit dem Linzer Hauptbahnhof verbinden. Auch eine Anbindung von Gallneukirchen und Pregarten war zuletzt den „Oberösterreichischen Nachrichten“ zufolge im Gespräch, ebenso eine Bahntrasse zum Areal der Linzer Johannes Kepler Universität. (tes)

Zur Projektseite: www.schiene-ooe.at/projekt/regional-stadtbahn-linz