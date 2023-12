Chanel in Manchester

In Manchester, einer Stadt, die unter anderem für seine Fußballclubs bekannt ist, wurde die neue Métiers d‘Art Show von Chanel präsentiert.

Modemittelpunkt Manchester. Neben Paris, London, Mailand und New York reihte sich am 7. Dezember auch die britische Stadt zu den Fashion-Hotspots ein. Denn die diesjährige Métiers d‘Art 2023/24 Show von Chanel fand in Manchester statt, das französische Modehaus wählte die Stadt aufgrund ihrer Einflüsse auf die Popkultur, Musik und Avant Garde für ihre Show aus, heißt es in einer Aussendung.

Präsentiert wurde die neue Kollektion entlang der Thomas Street in einem belebten Viertel aus roten Backsteingebäuden, Bars, Plattenläden und Tattoo-Shops. Die Gäste nahmen auf Sitzplätzen Platz, die aussahen wie in einem Pub.

In der Kollektion finden sich Anspielungen auf die britische Musikkultur wieder, herbstliche Farben und ganz viel Tweed dominierten. Unbeschwerte Silhouetten sollen laut Aussendung zudem für eine kühne und sanfte Weiblichkeit zugleich stehen.

Auch den beiden Fußballclubs der Stadt wurden nicht nur mit Fußballschals, sondern auch der Farbwahl einiger Outfits Tribut gezollt. Stars wie Kristen Stewart und Tilda Swinton waren ebenfalls mit von der Partie. (Red.)