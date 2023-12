US-Kampfjet stürzt über Gelbem Meer ab

In Südkorea ist ein US-Kampfflugzeug vom Typ F-16 während eines Trainingslufgs verunglückt. Der Pilot der Maschine konnte sich noch retten - er hat den Schleudersitz ausgelöst.

Ein F-16-Kampfjet der US-Streitkräfte in Südkorea ist während eines Trainingsflugs über dem Meer zwischen der koreanischen Halbinsel und China abgestürzt. Der Pilot habe sich mit dem Schleudersitz retten können, teilten die US-Streitkräfte am Montag mit. Er sei von der südkoreanischen Marine aus dem Gelben Meer gezogen worden und befinde sich in einem stabilen Zustand.

Das Flugzeug sei am Morgen (Ortszeit) vom US-Luftwaffenstützpunkt in Gunsan gestartet, bevor es zu einem Notfall während des Flugs gekommen sei, hieß es. Die Unfallursache werde untersucht. Die USA haben 28 500 Soldaten in Südkorea stationiert.(APA/dpa)