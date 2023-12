Wenn plötzlich mehr Geld im Börserl bleibt

Die Milderung der kalten Progression war die einzige wirklich gelungene Reform.

So mancher Beschäftigte der Metallindustrie wird sich beim Vergleich seiner Lohnzettel vom Oktober und vom Dezember (dazwischen lag die Erhöhung der Kollektivvertragslöhne) die Augen gerieben haben: Aus 4000 Euro brutto wurden durch die in diesem Bereich 10-prozentige KV-Erhöhung 4400 Euro. Der Nettolohn stieg aber nicht um 262 Euro (was 10 Prozent ergeben hätte), sondern nur um 193. Aus 10 Prozent Bruttoplus wurde so netto lediglich 7,36 Prozent Steigerung. Mehr als die Hälfte der Bruttolohnerhöhung gingen an Finanzamt und Sozialversicherung. Das ist die schlechte Nachricht.