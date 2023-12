Steht die Hamas vor dem Zusammenbruch?

Die Anzeichen häufen sich, dass die Terrororganisation an Rückhalt verliert. Dass ihre Kämpfer auch massenhaft kapitulieren, lässt sich aber kaum belegen.

Tel Aviv. Dutzende Männer in Unterhosen sitzen hintereinander auf einer schmutzigen Straße, die meisten barfuß, die Köpfe gesenkt. Im Hintergrund stehen in kleinen Gruppen Soldaten in Khakiuniform. Es ist eines von mehreren Bildern aus dem Gazastreifen, die die israelische Armee seit Tagen verbreitet. Bei den Männern soll es sich um Kämpfer der Hamas handeln, die sich den Soldaten ergeben haben. Die Bilder dienen offenbar zur Unterstreichung einer Botschaft, die Israels Regierung zu verbreiten sucht: Die Hamas verliere die Kontrolle in Gaza. „Zu den Terroristen der Hamas sage ich: Es ist aus“, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in einer Videobotschaft am Sonntagabend. „Ergebt euch – jetzt.“

Nach dem beispiellosen Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober mit 1200 Todesopfern hatte Israel verkündet, die Organisation in Gaza zu zerschlagen. Seit gut zwei Monaten führt Israels Armee, die IDF, inzwischen Krieg im Gazastreifen. Wie nah sie ihrem Ziel in dieser Zeit gekommen ist, lässt sich von außen schwer abschätzen: Unabhängige Informationen aus dem Gazastreifen gibt es kaum. Es gibt aber zumindest Hinweise, die sich deuten lassen.