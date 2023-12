IT-Tochter von Signa meldet Insolvenz an

Die Wiener Tochter des Tiroler Immobilienkonglomerates Signa reichte am Handelsgericht Wien einen Insolvenzantrag ein.

Wien. Eine weitere Firma aus René Benkos Signa-Imperium geht den Gang zu Gericht. Die Signa Informationstechnologie GmbH hat am Dienstag einen Insolvenzantrag am Handelsgericht Wien eingereicht. Geschäftsführer sind Franz Josef Hillebrand und Marcus Mühlberger, der neben Christoph Stadlhuber auch die insolvente Signa Holding leitet.

Doch anders als die Holding, die ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung anstrebt, handelt es sich hier um einen Ansuchen ohne Eigenverwaltung. Das heißt, dass den Gläubigern eine Quote von nur 20 Prozent innerhalb der kommenden zwei Jahre angeboten werden muss. Die zuständige Richterin muss noch über den Edikt entscheiden. Dann würden die Gläubiger auf 80 Prozent ihrer Forderungen an die Signa-Tochter sitzen bleiben.

Bei der Wiener Firma handelt es sich um eine 100-prozentige Tochter der Sigan Bravo, die wiederum einer Privatstiftung der Benko-Familie gehört. Sie beschäftigt 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und war für die Digitalisierung und IT-Prozesse der Gruppe zuständig. Der Großteil des Personals wird entlassen.

In der Bilanz von 2021, die letzte, die veröffentlicht wurde, standen Verbindlichkeiten von 6,22 Millionen Euro zu Buche. Mehr als drei Millionen mussten davon eigentlich schon 2022 zurückgezahlt werden. Ob dies geschah, ist bisher nicht bekannt. Signa reagierte nicht auf Anfragen.