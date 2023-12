„Rolling Loud“: Das größte Hip-Hop-Festival kommt nach Ebreichsdorf

Er war heuer im Sommer in München beim „Rolling Loud“: Kendrick Lamar.

Im Vorjahr gastierte das Festival mit Stars wie Kendrick Lamar und Travis Scott in München. Heuer hat Ebreichsdorf den Zuschlag bekommen. Von 5. bis 7. Juli 2024 wird dort einiges los sein.

Das „Rolling Loud“-Hip-Hop-Festival kommt nach Österreich. Von 5. bis 7. Juli 2024 soll es am Gelände des Magna Racino in Ebreichsdorf über die Bühne gehen. Die Veranstalter versprechen in einer Mitteilung mit „einigen der herausragendsten und angesagtesten Vertretern des US-amerikanischen, britischen und europäischen Rap“ aufzuwarten. Erste Künstlerinnen und Künstler sollen bald bekannt gegeben werden. Der Ticketvorverkauf startet bereits morgen, Mittwoch.

Die Hip-Hop-Fans in Bayern werden sich wohl ärgern. Im heurigen Sommer lockte „Rolling Loud“ in München mit Stars wie Kendrick Lamar und Travis Scott 60 000 Fans an. Warum das Fastival dort nicht mehr gastiert? Es gab große Probleme mit gewalttätigen jugendlichen Besuchern, Steine und Flaschen flogen, die Polizei musste mit 400 Beamten deeskalieren. Die „Süddeutsche Zeitung“ spekuliert, dass München deshalb keine Station mehr bei der Tourneeplanung ist. (APA/red.)