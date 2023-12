Berlusconis Villa auf Sardinien steht zum Verkauf

Riesiges Anwesen mit künstlichem Vulkan und sieben Schwimmbädern.

Rom. Die Erben von Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi wollen sich von der Luxusresidenz ihres Vaters Villa Certosa an der exklusiven Costa Smeralda auf Sardinien trennen. Laut Medienangaben liegt der Preis um die 250 Millionen Euro, wie italienische Medien berichteten.

Villa Certosa ist ein Ensemble von drei Gebäuden an der exklusiven Costa Smeralda auf Sardinien. Mit dem Kauf umliegender Flächen ließ Berlusconi das Grundstück kontinuierlich erweitern. Auf dem Grundstück befinden sich ein See und ein künstlicher Vulkan, sowie sieben Schwimmbäder und ein Gewächshaus mit Orchideen und Palmen.

Berlusconis Erben haben laut Medienangaben auch den Auftrag erteilt, die Villa Gernetto zu veräußern, ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert in Lesmo nahe Mailand, wo der Ex-Premier eine private Universität einrichten wollte. Die Familie habe jedoch nicht die Absicht, den Hauptwohnsitz des verstorbenen Milliardärs, die Villa San Martino in Arcore in der Nähe von Mailand, zu verkaufen, hieß es. Die Villa wurde international wegen der ausschweifenden Partys bekannt, die Berlusconi in seiner Zeit als Premierminister dort hielt.

Der Umfang der Vermögenswerte Berlusconis ist riesig und umfasst Firmen, Villen, Häuser, Boote, Kunstwerke und Privatinvestitionen. Neben den Kindern zählen Berlusconis Bruder Paolo, seine Lebensgefährtin Marta Fascina und sein Vertrauensmann Marcello Dell‘Utri zu den Erben. (APA/red.)