Der Schöpfer von Miez Marple: Plötzlich Katzenkrimiautor

Als Poetry Slammer hat Fabian Navarro begonnen, jetzt wagt er sich mit der „Miez Marple“-Reihe in die Welt des Romans vor. Und in die der Katzen.

Am Anfang war es ein Wortspiel. Doch bald wurde aus Miez Marple mehr. Erst eine Lesung, dann ein Buch. Und plötzlich war Fabian Navarro Katzenkrimiautor.

2022 erschien mit „Miez Marple und die Kralle des Bösen“ der erste Band, nun gibt es mit „Miez Marple und die Pfote des Todes“ den zweiten Roman rund um die Katzendetektivin, die mit ihrem Freund Watson knifflige Fälle löst. „Es ist schon eine nischige Form von Krimi“, meint der Autor.

Für manchen Hardcore-Krimifan vielleicht zu verspielt, aber so manche offene Freunde des Kriminalromans hätten auch ihren Spaß damit. Wobei neben dem Krimifaktor vor allem die Welt, die Navarro geschaffen hat, viel Unterhaltung bietet. Es ist ein Spiel mit Perspektiven – erzählt wird alles aus Sicht der Tiere, die Menschen werden so behandelt, wie Katzen in Romanen über Menschen, also eher so beiläufig.