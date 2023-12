Frau mit 19 Messerstichen getötet: 35-Jähriger vor Gericht

Der Mann gestand die Tat. Seine Frau wollte sich von ihm trennen, daraufhin beschloss er, sie zu töten. Der Staatsanwalt spricht von einer „äußerst grausamen“ Tat.

Ein 35-jähriger Mann hat am Mittwoch am Wiener Landesgericht zugegeben, am 3. Juli 2023 in Wien-Ottakring seine Ehefrau getötet zu haben. „Sie war die Liebe seines Lebens“, sagte Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger. Allerdings sei die 28-Jährige in einen anderen Mann verliebt gewesen und habe seinen Mandanten verlassen wollen. Da habe dieser zugestochen.

„Die Tat war äußerst grausam und macht betroffen“, führte der Staatsanwalt eingangs der Verhandlung aus. Er betonte, er nehme bewusst davon Abstand, Bilder aus der Tatortmappe herzuzeigen. „Ich verzichte auf Effekthascherei. Das, was sie hören werden, ist schlimm genug“, meinte der Ankläger in Richtung der Geschworenen.

Drei gemeinsame Kinder

Der Angeklagte und die getötete Frau - beide aus Syrien - hatten 2010 in ihrer Heimat geheiratet. Zwischen 2016 und 2020 kamen drei Kinder zur Welt, 2021 übersiedelte die Ehefrau und Mutter nach Wien - ihre Eltern, die seit längerem in Österreich leben, hatten ihre Tochter nachgeholt. In weiterer Folge ließ sich auch die restliche Familie in Wien nieder, im Frühsommer 2023 kam zuletzt auch der Angeklagte nach Wien. „In der Beziehung begann es da zu kriseln. Er hatte den Verdacht, dass seine Frau einen anderen Mann haben könnte“, schilderte der Staatsanwalt. Am 2. Juli - einen Tag vor der Tat - habe die Frau dem Angeklagten schließlich gestanden, dass sie sich tatsächlich anderweitig verliebt hatte. „Darauf hat er beschlossen, die Angelegenheit für sich zu lösen“, stellte der Staatsanwalt fest.

Der Angeklagte rief zunächst seine Schwägerin an und forderte sie auf, mit seinen drei Kindern in einen Park zu gehen. Als diese aus der Wohnung waren, marschierte er in die Küche, holte ein Messer und kündigte laut Staatsanwalt seiner Ehefrau an, er werde sie nun töten. Die 28-Jährige rief ihre Mutter an und bat eindringlich um Hilfe. „Sie war in Panik. Während des Telefonats hat er auf sie einzustechen begonnen“, berichtete der Staatsanwalt. Die 28-Jährige hatte keine Überlebenschance. Der Mann fügte ihr insgesamt 19 Stichwunden im Hals, im Brust- und Bauchbereich sowie an den Extremitäten zu.

„Stiche waren sehr wuchtig“

Wie Gerichtsmediziner Nikolaus Klupp den Geschworenen darlegte, war erst der letzte Stich unmittelbar tödlich. Dieser eröffnete den Herzbeutel. Auf die Frage, wie lange die Tathandlungen gedauert hätten, meinte der Sachverständige: „Die Stiche waren sehr wuchtig, sehr heftig. Das braucht Zeit. Das dauert länger.“ Es habe wohl eine bis zwei Minuten gedauert, ehe die dreifache Mutter infolge des erlittenen Blutverlusts verstarb.

Der 35-Jährige hatte nach der Tat Suizid begehen wollen. Er überlebte, ist nun aber von der Hüfte abwärts gelähmt.

Unmittelbar nach seiner Festnahme hatte er bekräftigt, er habe seine Ehefrau töten wollen. „Was soll ich mit einer Frau, die mich nicht liebt?“, protokollierten die Kriminalbeamten, die ihn als Beschuldigten vernahmen. „Er ist umfassend geständig“, bekräftigte Verteidiger Arbacher-Stöger. Der Angeklagte selbst machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Dem 35-Jährigen drohen im Fall eines anklagekonformen Schuldspruchs zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft. (APA)

Hilfe für Frauen Hier finden Sie eine gesammelte Übersicht der Telefonnummern, die Frauen in Gewaltsituationen helfen. Sie wurden vom Wirtschaftsministerium zusammengestellt. Der Polizeinotruf ist 133. Die Rettung erreichen Sie unter 144. Internationaler Notruf ist 112. Bei akuten Gewaltsituationen (kostenlos und 24/7 erreichbar) Frauenhelpline: 0800/222 555

Hier sind Expertinnen rund um die Uhr erreichbar und bieten Ersthilfe und Krisenberatung. Bei akuter Gefahr wird rasch für Hilfe gesorgt. Opfernotruf: 0800/112 112

Hier gibt es für von Gewalt Betroffene anonyme Hilfe durch Psychologen und professionell ausgebildete Helfer. Zudem wird Rechtsberatung angeboten. Anlaufstellen und BeratungGewaltschutzzentren Österreich Tel: 0800 / 700 217 www.gewaltschutzzentrum.at Frauen und Kinder, die Gewalt in der Familie erleiden, können hier kostenlos und vertraulich mit Beratern sprechen. Frauenhäuser · www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/frauen/anlaufstellen-und-frauenberatung/frauenhaeuser (Übersicht des Frauenministeriums) · www.aoef.at (Autonome Österreichische Frauenhäuser) · www.frauenhaeuser-zoef.at (Zusammenschluss österreichischer Frauenhäuser) Frauenhäuser bieten Frauen, die Gewalt in der Familie erleiden, und ihren Kindern eine sichere Wohnmöglichkeit. Insgesamt gibt es rund 30 Frauenhäuser in Österreich, die in zwei Verbänden vernetzt sind (siehe Links). Die Häuser stehen allen von Gewalt betroffenen Frauen offen. Einkommen, Nationalität oder Religion spielen keine Rolle. Notruf Beratung für vergewaltigte Frauen und Mädchen: 01/523 22 22 www.frauenberatung.at Diese Wiener Beratungsstelle steht Mädchen und Frauen offen, die von sexueller Gewalt betroffen sind. Sie richtet sich auch an Familienangehörige, Kollegen, Lehrer oder Freunde Betroffener, die Rat brauchen. Auch rechtliche Schritte können besprochen werden.