74. Berlinale: Lassnig-Biopic rittert in der Sparte Forum mit

Birgit Minichmayr spielt die Avantgarde-Malerin in „Mit einem Tiger schlafen“, einem Biopic von Anja Salomonowitz.

Die Berlinale lädt ab 15. Februar 2024 wieder die Größen der Filmwelt in die deutsche Hauptstadt. Und seit Mittwoch steht fest, dass auch Maria Lassnig über den Roten Teppich der Festspiele defilieren wird – zumindest indirekt. So ist Anja Salomonowitz‘ experimentelle Filmbiografie über die 2014 verstorbene Malerin in der Sektion Forum vertreten.

Birgit Minichmayr spielt in „Mit einem Tiger schlafen“ die Künstlerin, in „allen Altersstufen und psychischen Verfassungen, wie es in der Filmbeschreibung auf der Berlinale-Homepage heißt. Zur Seite steht ihr der Popshootingstar Oskar Haag als junger Arnulf Rainer. Der Film ist Teil der ersten Auswahl an Titeln des Forums, die bereits bekannt gegeben wurden. (APA)