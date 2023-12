Kindsmörder mit zehn Jahren: Brite Venables bleibt in Haft

Gemeinsam mit einem Komplizen hatte der zehnjährige Venables vor 30 Jahren in Liverpool einen zwei Jahre alten Buben entführt und brutal getötet. Der heute 41-Jährige hatte einen Antrag auf Haftentlassung gestellt.

Einer der bekanntesten Kindsmörder Englands bleibt in Haft - Jon Venables sitzt derzeit wegen des Besitzes von Kinderpornografie im Gefängnis. Einen Antrag auf Haftentlassung habe das zuständige Gremium am Mittwoch abgelehnt, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Gemeinsam mit einem Komplizen hatte Venables vor 30 Jahren in Liverpool einen zwei Jahre alten Buben entführt und brutal getötet.

Der Mord an James Bulger erschütterte Großbritannien. Die Täter waren damals zehn Jahre alt. Sie wurden zu Gefängnis verurteilt und kamen später auf Bewährung frei. Venables wurde danach zweimal erneut ins Gefängnis geschickt. Der heute 41-Jährige stelle noch immer eine Gefahr für Kinder dar, entschied der Ausschuss.