Manfred Schumi verlässt die „Krone“

Der langjährige Redakteur in der Wirtschaft will Entscheidungen im Ressort „nicht mittragen“.

Er werde die „Kronen Zeitung“ mit Ende des Jahres verlassen, sagte Manfred Schumi am Mittwoch der „Presse“. Das habe nichts mit den zu erwartenden Personalsparmaßnahmen zu tun. Die werden wohl erst im kommenden Jahr in Angriff genommen. Fast 40 Jahre war Schumi bei der „Krone“. Doch nun habe er „schon vor einigen Wochen“ beschlossen, die Zeitung zu verlassen. Warum? „Es gibt Entscheidungen, die mein Ressort betreffen, die ich auf keinen Fall mittrage.“

Anfang November wurde bekannt, dass der frühere „Presse“-Chefredakteur Rainer Nowak bei der „Kronen Zeitung“ zum Super-Ressortleiter aufsteigen wird: Er werde ab 2024 nicht nur das Wirtschaftsressort leiten, sondern auch einem „größeren Pool“ aus Ressorts vorstehen, der sich aus Wirtschaft, Innen- und Außenpolitik zusammensetzt. Georg Wailand, der seit 1974 das Wirtschaftsressort der „Kronen Zeitung“ leitete, räumt wie Schumi das Feld. Er legt auch seine Funktion als stellvertretender Chefredakteur zurück, hat aber angekündigt, der „Krone“ verbunden zu bleiben.

Schumi wird „nicht in Pension gehen“, wie er sagt. Vielmehr will sich der 63jährige „anderweitig betätigen“. Was er genau vor hat, werde er zum Jahreswechsel bekannt geben.