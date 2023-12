Schriftstellerin Hanna Krall: »Wir haben die Shoah für nichts erlebt!«

Hanna Krall: Das Buch „Die Untermieterin“ (1975) handelt indirekt von mir. Sonst schlängelt sich meine Geschichte durch mein Werk. Ich spreche nicht gern von mir in der ersten Person, denn ich glaube, das Schreiben in der dritten Person bietet größere Chancen für die Verallgemeinerung. Nehmen Sie ein Beispiel, bei dem Gut und Böse zusammentreffen: Eine Mutter und ihre Tochter werden verhaftet, denn das Mädchen sieht sehr jüdisch aus. Die Mutter sagt: „Ich habe schon genug gelebt, du sollst frei sein.“ Doch die Tochter fürchtet: „Ohne dich kann ich nicht leben.“ So streiten sie die ganze Nacht im Polizeiarrest. Da kommt am nächsten Morgen ihre ehemalige Nachbarin, schlägt einen Riesenwirbel, gibt sich als Schwester der Mutter aus und legt ihren Taufschein vor. Mutter und Tochter werden freigelassen.